Жителя Рязани приговорили к 9 годам колонии за убийство знакомого

Жителя Рязани 2000 года рождения приговорили к 9 годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

4 мая возле одного из домов на улице Тимакова в Рязани мужчина во время ссоры жестоко избил своего знакомого. От травматического отека головного мозга потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый в ходе следствия признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах случившегося.

Суд назначил мужчине 9 лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает СУ СК России по Рязанской области.