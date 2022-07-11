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Жителей Ярославля напугало состояние парка 1000-летия города

В Ярославле обратили внимание на проблемы с благоустройством в парке 1000-летия города, пишет ЭХО76.

Горожане отметили, что в зоне отдыха выгорела трава и высохли деревья. Некоторые предположили, что про парк попросту забыли.

«Был разочарован. Складывается впечатление, что через пару-тройку лет парк придет в полное запустение», – признался один из местных жителей.

Также ярославцы указали на проблемы с двумя фонтанами, которые раньше работали без перебоев. При этом на территории парка можно увидеть несколько шлангов, из которых еле струится вода.

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