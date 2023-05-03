Житель Рязанской области отправится в колонию за пьянство за рулём

Ряжский районный суд отправил в колонию жителя Александро-Невского района, который неоднократно управлял авто под действием алкоголя. Подробности привели в уголовно-судебном управлении прокуратуры Рязанской области.

2 января 2023 года ранее не раз судимый за пьяное вождение и лишённый права управления ТС гражданин вновь сел за руль в нетрезвом состоянии и ездил по улицам села Студенки. Органы внутренних дел остановили нарушителя.

Суд учёл позицию гособвинителя, признал подсудимого виновным в преступлении по ч.2 ст.264.1 УК РФ, отменил условное осуждение, назначенное за предыдущий факт управления автомобилем в состоянии опьянения, и окончательно назначил наказание в лишения свободы на срок 1 год 3 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС на срок 3 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу 22 апреля. Подсудимый отправится в колонию поселение.