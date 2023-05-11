Четверг, 11 мая, 2023

Житель Рязани подозревается в угрозе убийством супруги

Татьяна Проводина
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Рязани патрульные полицейские предотвратили тяжкое преступление. Подробности сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

30-летняя жительница областного центра рассказала правоохранителям, что в квартире на улице Красная её пытается убить муж. Дежурный офицер ОМВД по Московскому району Рязани направил на адрес наряд патрульных полицейских.

Сотрудники ППСП встретили в подъезде по указанному адресу женщину, сообщившую, что её супруг во время ссоры пытался её задушить. По словам рязанки, она смогла вырваться и скрыться, а злоумышленник, возможно, ждёт её дома.

Патрульные нашли и задержали буяна. Мужчину препроводили в полицейский отдел, там были собраны материалы для привлечения его к ответственности.

По статье об угрозе убийством подозреваемому грозит до 2 лет заключения.

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