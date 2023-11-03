Житель Дядьково предстанет перед судом за стрельбу в дверь соседа

Жителя Дядьково 1963 года рождения обвиняют в хулиганстве, умышленном повреждении чужого имущества и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

Вечером 23 августа этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения два раза выстрелил дробью в дверь соседей, ранил находившуюся в квартире женщину и повредил чужое имущество.

После этого он вернулся в свою квартиру. Когда к нему пришли полицейские, он не открыл дверь и угрожал охранникам правопорядка, а затем начал беспорядочную стрельбу внутри своего жилища.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Сейчас его дело передано в суд, сообщает СУ СК России по Рязанской области.