Пятница, 3 ноября, 2023
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Житель Дядьково предстанет перед судом за стрельбу в дверь соседа

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Image by Freepik

Жителя Дядьково 1963 года рождения обвиняют в хулиганстве, умышленном повреждении чужого имущества и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

Вечером 23 августа этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения два раза выстрелил дробью в дверь соседей, ранил находившуюся в квартире женщину и повредил чужое имущество.

После этого он вернулся в свою квартиру. Когда к нему пришли полицейские, он не открыл дверь и угрожал охранникам правопорядка, а затем начал беспорядочную стрельбу внутри своего жилища.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Сейчас его дело передано в суд, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

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