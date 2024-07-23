Популярность в сети стало набирать очередное пророчество легендарного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В рамках одного из своих выступлений политик предсказал покушение на Дональда Трампа. Его слова из прошлого зазвучали актуально сейчас, когда произошло это самое покушение.

13 июля во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в Трампа выстрелили. Стрелок явно целился в голову политика, но произошла осечка. В итоге Дональд Трамп был ранен в ухо, а спасли политика агенты экстренной службы.

Вот что за восемь лет до происшествия сказал Владимир Жириновский:

— Дональд Трамп что-нибудь не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-нибудь штате какой-нибудь сумасшедший взял — и убил, — говорил лидер ЛДПР.

Поражает то, что Жириновский был точен почти во всём. Стрелявшим в Трампа оказался Томас Мэтью Крукс, ненавистник республиканцев. Спецслужбы выяснили, что покушение на кандидата в президенты он готовил заранее. У молодого человека, по всей видимости, были проблемы с психикой. Над ним издевались в школе, а в сети он часто «гуглил» информацию о ментальных расстройствах. Но совершить задуманное стрелку не удалось, и в этом пророчество и реальные события расходятся.

Что говорил Жириновский о выборах в США в 2024 году?

Говоря о выборах в 2024 году в США, Жириновский сделал очень смелое заявление. По его словам, они не состоятся:

— Потому что не будет самой Америки, — заявил политик.

По мнению Владимира Жириновского, в стране запущен механизм распада, сродни тому, какой мы наблюдали в 1991 году в США. Причём он был уверен, что приведут к развалу штатов межнациональные расприи.

Владимир Жириновский также оставил после себя прогноз о выборах президента России в 2024 году. Он предположил, что действующий глава государства Владимир Путин вновь выдвинет свою кандидатуру. Произойдёт это не раньше конца 2023 года. Так и случилось: Владимир Путин озвучил решение вновь выдвигаться на пост президента 8 декабря. А в марте одержал победу с беспрецедентным уровнем поддержки населения

Также Владимир Жириновский предсказал конфликт в 2024 году, после которого мир забудет про Украину. Он предположил, что поток беженцев хлынет на территорию, которая считается Украиной, из-за эскалации ближневосточного конфликта:

— Иран — это вам не КНДР и не Вьетнам и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Речь идет о 3-й мировой войне, — заявил политик.

Жириновский отметил, что украинцы это заслуживают, так как в стране нарушаются международные права. Признаки обострения ближневосточного конфликта уже явные.

Будет ли ядерная война, по мнению Жириновского?

На фоне обострения в пространстве Арабского мира, ещё одно предсказание Владимира Жириновского звучит как один из возможных вариантов развития событий:

— Будут две ядерные войны, между Палестиной и Израилем и Пакистаном и Индией. Это заставит нас наконец договориться. Христианская цивилизация должна объединиться, — завещал лидер ЛДПР.

По его словам, в ходе этих противостояний 200 миллионов человек ждёт гибель. Миллиард беженцев хлынут из Азии в другие страны.

Сейчас активно обсуждается ещё одно пророчество покойного политика. В эфире ток-шоу он заявлял: Россия даст мощный отпор Молдавии в случае эскалации конфликта конфликта в Приднестровье. Жириновский предупредил, что маленькое государство может быть уничтожено за несколько часов. В селе Колбасна в Приднестровье находится огромный склад с боеприпасами, сохранившийся с советских времен на случай начала Третьей мировой войны. И если взорвать то, что там есть, «Европа содрогнется».

— Ответ будет жёсткий! Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишинёвского аэропорта, — говорил политик.

Актуально звучат пророчества лидера ЛДПР о президенте Украины Владимире Зеленском, он одним заявлением описал скорбный итог прихода комика к власти. Зеленскому Жириновский предрёк ужасающую судьбу ещё в 2019 году, когда на Украине завершились президентские выборы с позитивным для шоумена результатом.

— Зеленский — последний президент Украины, — вспоминают слова политика. — Эти выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Потому что не будет страны под названием «Украина»…