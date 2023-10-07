Жириновский предсказал конфликт в 2024 году, после которого мир забудет про Украину

Ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал конфликт на Ближнем Востоке в 2024 году, после которого мир забудет об Украине. Видео из программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» опубликовано в интернете.

Жириновский предсказывает страшные события, после которых поток беженцев хлынет на территорию, которая считается Украиной.

— Иран — это вам не КНДР и не Вьетнам и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Речь идет о 3-й мировой войне, — заявил политик.

Жириновский отметил, что украинцы это заслуживают, так как в стране нарушаются международные права.

Признаки обострения ближневосточного конфликта уже явные. Утром 7 октября атаковали территорию Израиля. Боевики ХАМАС вторглись в страну, нанесли массированный ракетный удар.

Израиль в ответ мобилизовал резервистов, нанёс массированные удары по противнику. Власти объявили, что страна находится в состоянии войны.

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