Жириновский предсказал конфликт в 2024 году, после которого мир забудет про Украину

Ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал конфликт на Ближнем Востоке в 2024 году, после которого мир забудет об Украине. Видео из программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» опубликовано в интернете.
Жириновский предсказывает страшные события, после которых поток беженцев хлынет на территорию, которая считается Украиной.
Жириновский отметил, что украинцы это заслуживают, так как в стране нарушаются международные права.
Признаки обострения ближневосточного конфликта уже явные. Утром 7 октября атаковали территорию Израиля. Боевики ХАМАС вторглись в страну, нанесли массированный ракетный удар.
Израиль в ответ мобилизовал резервистов, нанёс массированные удары по противнику. Власти объявили, что страна находится в состоянии войны.