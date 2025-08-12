Вторник, 12 августа, 2025
Рязань
Общество

«Зелёный сад» создаёт зоны охраны возле Богоявленского храма в Борках

Анастасия Мериакри

Строительная компания «Зелёный сад» ценит историю родного края, внимательно прислушивается к пожеланиям граждан и проявляет социальную ответственность. В Борках «Зелёный сад» реализует масштабный инвестиционный проект «Окская стрелка» на основании заключённого с городской администрацией и правительством области соглашения. В ходе работ девелопер выяснил, что в микрорайоне находится уникальный архитектурный объект федерального значения. Речь о Богоявленском храме, построенном ещё в XVII веке.

Большую помощь в строительстве церкви оказала семья бояр Нарышкиных. В том числе лично Наталья Кирилловна, мать императора Петра I. Нарышкины заказали в Москве колокола, церковную утварь, иконы. В Туле — красивейшую церковную ограду. В своё время храм был одним из богатейших в городе.

Сегодня Богоявленская церковь по-прежнему действует. Как объект культурного наследия федерального значения её охраняет государство, однако зоны охраны вокруг храма до сих пор не установлены. Руководство «Зелёного сада» решило исправить это упущение: зафиксировать всё документально и сохранить местный природный ландшафт в первозданном виде. При этом все расходы компания берёт на себя.

Храм очень популярен у борковчан, он собирает под своими сводами множество прихожан. Поэтому особенно важно не нарушить особый дух святого места.

Чтобы подтвердить историческую ценность Богоявленской церкви с прилегающей территорией, «Зелёный сад» привлёк к проработке документации по установлению зон охраны экспертов в области историко-культурного наследия из г. Москвы. В работе экспертной группы также участвует Союз архитекторов России.

— Компания «Зеленый сад» поступила честно и добропорядочно, скорректировав проектные решения в части технико-экономических показателей, — подчеркнула учёный секретарь Совета по сохранению архитектурного наследия при Союзе архитекторов России Ирина Кронидовна Заика. — Кто-то менее щепетильный просто застроил бы окрестности церкви, ведь официальные зоны охраны здесь не установлены. В то время как «Зеленый сад», опираясь на экспертные выводы, отказался от застройки примерно 240 тысяч квадратных километров площади. Той самой, что в будущем станет официальной зоной охраняемого природного ландшафта в составе зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Богоявленская церковь». Жители микрорайона Борки смогут наслаждаться панорамами церкви, природным ландшафтом в его первозданном виде.

Проект по созданию зон охраны, инициированный «Зелёным садом», пройдёт все необходимые согласования. В том числе государственную историко-культурную экспертизу.

Реклама: ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС", ИНН: 6215014910, erid: 2VtzqxjmujX

