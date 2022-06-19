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Воскресенье, 19 июня, 2022

Заслуженного учителя России Марию Денисову чествовали в РГУ им. С.А. Есенина

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Татьяна Проводина

Заслуженного учителя России Марию Денисову чествовали в РГУ им. С.А. Есенина

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Встреча, приуроченная к 90-летию Марии Ивановны Денисовой, состоялась 18 июня. Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина поздравила Марию Денисову от имени врио главы региона, – сообщает областное правительство.

День рождения заслуженного учителя России собрал руководителей вуза, коллег Марии Ивановны и её учеников.

Мария Денисова представлена к награде памятным знаком губернатора «Благодарность от Земли Рязанской» за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.

Мария Ивановна Денисова – один из самых уважаемых педагогов и учёных Рязанской области. Кроме работы в школах она 60 лет посвятила Рязанскому педагогическому институту, а затем – РГУ им. С.А. Есенина. Мария Ивановна вела практические занятия, читала лекции, руководила курсовыми и выпускными квалификационными, научными  работами студентов. Мария Денисова является автором 116 опубликованных работ, она руководила юношеской математической школой при кафедре.

Мария Ивановна награждена многочисленными  высокими наградами, в том числе  знаками «Отличник просвещения СССР», медалью «Ветеран труда», знаком губернатора «За усердие». Она – Почётный работник высшего профессионального образования РФ и Заслуженный учитель России.

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