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Журналист найден мертвым в Ростове

Ростовский журналист Александр Масалов был найден мертвым в салоне одного из городских автобусов. На место ЧП приехали медики и подтвердили смерть 54-летнего мужчины.

Был проведен осмотр тела журналиста. В ходе данного мероприятия следы насильственной смерти найдены не были. Точная причина смерти Масалова будет установлена после вскрытия.

Согласно предварительным данным, Александр Масалов умер от инфаркта или инсульта. Журналист являлся сотрудником «Московского Комсомольца на Дону», медиа-холдинга «Южный Федеральный», «Панорамы», сообщает Привет Ростов.

Фото: Привет Ростов

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