Жителю Петербурга продали санитайзер под видом воды для детей

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Маленький ребенок и его мать пострадалив Петербурге после того, как глава семейства купил в одной из «Пятерочек» детскую воду, которая оказалась санитайзером. Теперь компания X5 Retail Group обещает уволить директора магазина.

Об инциденте стало известно после того, как мама потерпевшего ребенка написала в соцсети и рассказала в деталях о санитайзере. Женщина сообщила, что налила своей маленькой дочке воды запить печенье. Ребенок стал выплевывать воду и заявил, что она «горячая». Мама была поражена и решила попробовать воду самостоятельно. Она сделала глоток из кружки, а ее рот обожгло «спиртом и чем-то душистым». При этом колпачок для питья на бутылке с детской водой был герметично закрыт. А крышка была вскрыта по резьбе.

После этого был проведен осмотр камер видеонаблюдения в супермаркете. Стало ясно: муж потерпевшей брал воду с витрины детских товаров. Представители компании-ретейлера уже заявили, что инцидент произошел из-за халатности директора магазина и администратора «Пятерочки», пишет РИА Новости.