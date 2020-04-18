Жириновский предложил арестовать коммунистов, решивших собраться у мавзолея в юбилей Ленина

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Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил арестовать членов партии КПРФ в случае, если они примут участие в традиционном возложении цветов к мавзолею на Красной площади в день рождения Владимира Ленина 22 апреля. Об этом пишет ТАСС.

«Мы все должны находиться в самоизоляции. А если коммунисты откажутся подчиниться этим общим для всех правилам и пойдут к мавзолею, то предлагаем всю их делегацию арестовать и, в конечном счете, распустить и запретить КПРФ», – заявил политик.

В КПРФ объяснили слова Жириновского «антисоветской» позицией. В этом году отмечается 150-летняя годовщина со дня рождения Ленина.

фото — ТАСС