Через 3 дня в Йошкар-Оле выступит Евгений Гришковец

Писатель и режиссёр Евгений Гришковец выступит 2 марта в Йошкар-Оле. Зрители впервые увидят легендарный авторский спектакль «Как я съел собаку».

В 1998 году с этим спектаклем он показался в Москве на фестивале NET. В 2000 был заявлен и номинирован на «Золотую маску», где получил «Приз критиков» и победил в номинации «Новация».

В 2019 Евгений Валерьевич представил в Йошкар-Оле спектакль «Предисловие». После спектакля он писал в своём дневнике о тёплом приёме, который оказали жители республики в Марий Эл.

До новой встречи с Евгением Гришковцом осталось 3 дня. Спешите купить билеты. Спектакль состоится в 19.00. Телефон кассы (8362) 78 -13-78.