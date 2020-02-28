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Можно ли платить меньше за содержание жилья, если в доме не убирают подъезды?

РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области продолжают отвечать на вопросы рязанцев в рамках проекта «Прокуратура поясняет». Один из наших читателей поинтересовался: «Если в нашем доме не убираются подъезды, подлежит ли уменьшению размер платы за содержание жилья?»

На этот вопрос мы ответим вместе со старшим помощником прокурора Железнодорожного района города Рязани Ольгой Степановой.

Да, подлежит. В силу ст. 36 ЖК РФ, к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме относятся межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры и технические этажи.

Общее имущество многоквартирного дома должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В п. 23 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 приведён перечень работ по содержанию помещений, входящих в общее имущество в МКД:

  • сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
  • влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчётчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
  • мытьё окон;
  • очистка от грязи систем защиты: металлический решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов;
  • проведение дератизации и дезинсекции.

Периодичность оказания услуг и выполнения работ определяется с учётом требований законодательства и может быть изменена по решению собственников на более частую.

Непредоставление услуг или предоставление услуг ненадлежащего качества является основанием для снижения размера платы за содержание жилого помещения.

Вопросы, связанные с изменением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, регламентированы одноименными Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491.

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