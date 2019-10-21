Владимир Соловьёв попал в Книгу рекордов Гиннесса

Российский теле и радиоведущий Владимир Соловьёв попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает «Российская газета».



Соловьёв стал рекордсменом, проведя в эфире в течение недели 25 часов 53 минуты и 57 секунд. По его словам, чтобы быть в эфире более суток, он пять дней минимум по пять часов вёл передачи «Кто против?» и «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».



После проведения необходимых проверок, рекорд был зафиксирован официально. Предыдущий принадлежал японцу Монта Мино, который был в эфире «всего 21 час 42 минуты.