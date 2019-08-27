В Свердловской области мужчина убил брата-близнеца

В производстве следственного отдела по городу Первоуральск Следственного комитета по Свердловской области находилось уголовное дело в отношении жителя посёлка Староуткинск Шалинского городского округа, который обвинялся по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает сайт ведомства.



Согласно материалам уголовного дела, между обвиняемым и его братом-близнецом ещё несколько лет назад произошёл межличностный конфликт из-за того, что в 2011 году его брат из ревности причинил смерть их общей знакомой (за что был осуждён и отбыл наказание).



Вечером 2 апреля 2019 года братья вместе со знакомыми употребляли спиртное в доме на улице Заречная в посёлке Староуткинск. Когда их знакомые уснули, братья продолжили пить и, уже будучи состоянии сильного алкогольного опьянения, начали ругаться из-за старого конфликта по поводу убийства их общей знакомой. В результате конфликта брат убил брата при помощи ножа (конфликт начался в доме, а тело убитого было обнаружено местными жителями уже на улице, куда потерпевший убежал, пытаясь спастись, но скончался от кровопотери). Преследовавший брата обвиняемый, увидев лежавшего на земле брата, прошёл чуть дальше и, перейдя через дорогу, упал на обочину, а поскольку был сильно пьян, там и уснул, где был обнаружен и задержан впоследствии сотрудниками полиции. Судом по ходатайству следователя СКР в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Органами Следственного комитета собрана доказательственная база, достаточная для оглашения обвинительного приговора. Так, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены несколько судебно-медицинских экспертиз, а также молекулярно-генетическая и стационарная психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого.



Приговором Шалинского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

