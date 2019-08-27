Житель Московской области выразил благодарность рязанским транспортным полицейским

Житель Московской области выразил слова искренней благодарности старшему дознавателю Рязанского линейного отдела майору полиции Екатерине Зайцевой и оперуполномоченному уголовного розыска линподразделения младшему лейтенанту полиции Антону Беляеву. Об этом сообщил сайт управления на транспорте МВД России по ЦФО.



Сотрудники транспортной полиции помогли гражданину разыскать утерянную сумку с планшетом, сотовым телефоном, личными документами и вещами, а также крупной суммой денег.



24 августа 2019 года житель Подмосковья ехал пассажиром в электропоезде сообщением Москва – Рязань и по собственной неосторожности утерял сумку. Мужчина сразу позвонил в Рязанский линейный отдел и сообщил о случившемся. По прибытии электрички на станцию Рязань-1 состав отработала следственно-оперативная группа, в результате чего утраченный багаж был обнаружен и возвращен владельцу.

