В Петербурге чиновник призвал бороться с COVID-19 молитвами

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Спикер законодательного собрания Северной столицы Вячеслав Макаров объяснил, что поможет спасти город от COVID-19. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что до своего заявления по поводу коронавируса Макаров сходил на церковную службу в Исаакиевском соборе. Это чиновник сделал вопреки запрету главы региона Александра Беглова посещать церкви.

Затем Вячеслав Макаров сделал резонансное заявление. Он сообщил, что от коронавируса Петербург спасут облет на вертолете с иконой, а также ежедневные молитвы.