В Липецке чиновники отсудили землю под строительство спорткомплекса

В Липецке управление имущественных и земельных отношений отсудило у ООО «Сталь-М» землю под строительство спорткомплекса. Об этом пишет пресс-служба областного арбитражного суда.
Чиновники обратились в суд с иском к ООО «Сталь-М». Управление просило вернуть земельный участок и взыскать аренду в размере 4 012 853 рублей с организации.
Однако управление строительства и архитектуры выяснило, что подрядчик завершил работы на долгострое только в июле 2019 года. К тому же, некоторые работы выполнены некачественно.
Из-за этого управление имущественных и земельных отношений Липецкой области попросило ООО «Сталь-М» расторгнуть договор. Однако организация отказалась подписывать соглашение. Тогда управление обратилось в суд.