В Липецке чиновники отсудили землю под строительство спорткомплекса

В Липецке управление имущественных и земельных отношений отсудило у ООО «Сталь-М» землю под строительство спорткомплекса. Об этом пишет пресс-служба областного арбитражного суда.

Чиновники обратились в суд с иском к ООО «Сталь-М». Управление просило вернуть земельный участок и взыскать аренду в размере 4 012 853 рублей с организации.

— 11 сентября 2017 года ООО «Сталь-М» и ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» заключили соглашение о завершении долгостроя по улице Неделина-Фрунзе. По договору, все работы должны были быть завершены до 1 мая 2018 года. Из-за данного соглашения «Сталь-М» предоставили в аренду земельный участок без проведения торгов. Территория, площадью 651 000 квадратных метра является частью студеновского карьера. Именно здесь ООО «Сталь-М» должно было построить спорткомплекс, — рассказали в пресс-службе суда.

Однако управление строительства и архитектуры выяснило, что подрядчик завершил работы на долгострое только в июле 2019 года. К тому же, некоторые работы выполнены некачественно.

Из-за этого управление имущественных и земельных отношений Липецкой области попросило ООО «Сталь-М» расторгнуть договор. Однако организация отказалась подписывать соглашение. Тогда управление обратилось в суд.

— Арбитражный липецкий суд изучил материалы дела, выслушал мнения двух сторон, проанализировал и оценил все доказательства. В результате судья обязало вернуть земельный участок в течение десяти дней, а также взыскать арендную платы с ООО «Сталь-М» в размере 4 012 853 рублей, — говорится в сообщении.