В Костромской области прокомментировали информацию СМИ о людях, оказавшихся в ловушке из-за повреждения моста

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области прокомментировал информацию СМИ о людях, оказавшихся в ловушке из-за повреждения моста.



– Во время весеннего ледохода пострадала средняя опора моста через реку Унжу в районе поселка Горчуха в Костромской области, – говорится в сообщении, поступившем в редакцию РИА «7 новостей». – Для движения транспорта мост временно закрыт. Автомобильный транспорт передвигается по объездной дороге.



На время закрытия моста для перевозки людей с одного берега реки на другой будет привлечен поисково-спасательный отряд поселка Любимовка. Запасы медикаментов сформированы, в торговых точках населенных пунктов поселения существует запас необходимых товаров. По мере необходимости продукты питания и сопутствующие товары будут завозиться местными предпринимателями по дороге со стороны Нижегородской области.



Мост через реку Унжу – временный. В районе поселка Горчуха появился в 2016 году по просьбе администрации региона для удобства жителей. До этого времени через Унжу летом людей и машины перевозил паром, а зимой организовывалась ледовая переправа.



Восстановлением переправы у поселка Горчуха будет заниматься собственник моста – Министерство обороны РФ.



Сейчас обследование моста осуществляют представители мостотряда из города Мантурово и Костромаавтодора.

