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В Ельце 24-летнюю девушку обвиняют в совершении трех краж за сутки

Елена Лобанова

Елецкий городской суд Липецкой области обвинил 24-летнюю местную жительницу в совершении трех краж за одни сутки. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД. 

Полицейские выяснили, что 30 апреля девушка распивала алкоголь вместе со своими соседями у себя в квартире. В процессе распития потерпевший неоднократно уходил к себе в квартиру, в какой-то момент он забыл принадлежащий ему сотовый телефон на комоде у хозяйки квартиры. Девушка, не долго думая, похитила телефон и спрятала его. 

— Примерно в 22:00 у них закончилась закуска и алкоголь. Тогда потерпевший предложил обвиняемой сходить в магазин и купить продукты. При этом он отдал ей свою банковскую карту и сказал пи-код.  Девушка поехала к ближайшему банкомату, сняла с карты 8 000 рублей и поехала к своим знакомым. В свою квартиру обвиняемая возвращаться не собиралась, — рассказали в пресс-службе УМВД. 

Уже утром, около 4:00, девушка снова решила снять деньги. На этот раз ельчанка похитила оставшиеся 7 000 рублей, из которых 5 000 рублей отдала в качестве подарка своему знакомому, а еще 2 000 рублей оставила себе. 

С целью сокрытия следов преступления банковскую карту она выкинула недалеко от своего дома и, вернувшись в свою квартиру, сразу легла спать.

Соседи же спокойно разошлись по своим квартирам, когда не дождались хозяйку со спиртным и закусками. Потерпевший же вспомнил о пропаже только на следующие сутки. Тогда он сразу обратился в полицию. В результате девушку обвинили по ч. 1 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст., п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

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