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В Екатеринбурге толпа догнала грабителя и забила до смерти

Толпа устроила самосуд над грабителем в Екатеринбурге. Инцидент произошел накануне возле железнодорожного вокзала.

Сообщается, что столкнулись три автомобиля. Водители были заняты осмотром повреждений машин. Этим воспользовался мужчина, который вытащил сумку из одного из авто и бросился бежать.

Предположительно, его догнали во дворе дома на Вокзальной улице несколько человек, в том числе хозяин одного из столкнувшихся автомобилей. Они забили грабителя до смерти, пишет URA.

Погибшим оказался мужчина 1972 года, неоднократно судимый за кражи и грабежи. Точную причину смерти назовут после вскрытия.

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