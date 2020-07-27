В Чите подросток прикурил от свечи в церкви ради лайков

Проводится проверка после размещения в соцсетях видео, на котором подросток прикуривает сигарету от свечи в церкви. Кадрами с места событий опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской Божьей матери в Чите. На кадрах видно, как парень в шортах крестится и затем заходит в церковь, где прикуривает от свечки и затягивается.

Молодого человека снимал на видео его смеявшийся друг. Ролик собрал 7 лайков в TikTok. Автор ролика призвал людей подписаться, если они хотят больше подобного контента.