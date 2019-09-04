В Архангельске мужчина убил друга, приняв его за покойную мать

Предъявлено обвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Архангельска, который обвиняется в убийстве.

Инцидент произошел в январе текущего года. По версии следствия, мужчина поругался с женой и пришел в гости к другу. Ночью хозяин квартиры нанес ему несколько ножевых ранений в грудь и шею. Ранения оказались смертельными.

Злоумышленник признался, что не собирался убивать приятеля. По его словам, он перепутал его с призраком умершей матери, пишет портал Невские Новости.

Отметим, что психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый здоров и осознавал свои поступки.