В Рязани открылась студия вокала для слабослышащих и глухих детей

В среду, 4 сентября, арт-пространство «Подвал» в последний раз в этом сезоне распахнуло двери для рязанцев.

В 17.30 в выставочном зале прошёл мастер-класс по эстрадному вокалу от Натальи Журбы — руководителя студии вокала и жестовой песни «Панда-music» и автора-композитора компании «Подари Трек».

Студия «Панда-music» открылась совсем недавно — с сентября этого года. По словам Натальи, на прослушивание пришло много деток, хотя новость о появлении такой студии в Рязани пока распространяется по принципу «сарафанного радио».

«Наша студия не только уникальна для рязани, но и для россии, — рассказала она. — к нам приходят не только обычные дети, а также слабослышащие и глухие. именно они занимаются жестовой песней, то есть исполняют её руками. глухие дети ориентируются по звуковым вибрациям, ощущают их. многие родители хотят, чтобы их дети развивались именно в таком ТВОРЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ, поэтому приводят их к нам».

Идея создания студии зародилась у Натальи и её подруги, которая выросла в семье глухой мамы и слабослышащего папы.

«моя подруга росла в этой атмосфере с детства, в идеале знает язык жестов. и мы решили попробовать создать нечто интересное не только для слабослышащих и глухих деток. важно, чтобы они общались с детьми здоровыми, взаимодействовали между собой, чтобы им было интересно друг с другом».

С детьми занимаются вокалом, жестовой песней, хореографией и актёрским мастерством. Воспитанники Натальи Журбы уже выступают на городских мероприятиях, становятся участниками и лауреатами таких конкурсов и фестивалей как «Детская новая волна», «Солнечный зайчик», «Балтийское созвездие», «Сладкая вата» и другие.