Четверг, 4 июня, 2020
18.3 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Тираж новой книги Евгения Гришковца «Водка как нечто большее» под угрозой

7info7
-

Писатель Евгений Гришковец в своём дневнике сообщил читателям о неприятном случае, случившимся накануне с его новой книгой.

В сообщении говорится о том, что он долго готовился к старту продаж  книги «Водка как нечто большее», но случилось то, что называется «страшным сном писателя».

В данный момент старт продаж  под вопросом. Всему виной оказалась опечатка, обнаруженная накануне выхода тиража в свет.

— Весь первый тираж остался на складе, и судьба его в данный момент под вопросом. В тексте обнаружилась весьма и весьма курьёзная опечатка. Такого случая у меня никогда не было. Я, конечно, слышал о подобных происшествиях. Существует немало легенд о смешных, нелепых, а то и стоивших жизни корректорам и редакторам опечатках. Но вот и со мной такое произошло. Опечатка в моей книжке из серии и смех и грех, — написал Евгений Гришковец.

Более подробно поговорить об этом писатель предлагает сегодня, 4 июня в 19.30. за ужином онлайн, — сообщает odnovremenno.com

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявили ещё 73 случая коронавируса

Новости Рязани
В Рязанской области выявили ещё 73 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 4 июня, сообщила оперативная группа правительства региона. 
Узнать больше

Из-за аварии на коллекторе перекрыли движение по одной из улиц Рязани

Новости Рязани
В четверг, 4 июня, в Рязани произошла авария на канализационном коллекторе. Последствия аварии устраняются. В связи с этим с 9.00 и до...
Узнать больше

В Рязани устранили потоп на Московском шоссе

Администрация
Вечером в среду, 3 июня, из-за обильных осадков оказалась затоплена проезжая часть и пешеходные переходы под мостом на Московском шоссе в Рязани....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани устранили потоп на Московском шоссе

Администрация
Вечером в среду, 3 июня, из-за обильных осадков оказалась затоплена проезжая часть и пешеходные переходы под мостом на Московском шоссе в Рязани....
Узнать больше

Городские службы Рязани переведены на усиленный режим работы

Администрация
Вечером в среду, 3 июня, в Рязани ожидаются сильные дожди, усилится ветер. Из-за этого все городские службы переведены на усиленный режим работы,...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 75 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
Таким образом, с начала пандемии в Рязани и области COVID-19 подтвердился у 3728 граждан. Вместе условно заражёнными на контроле у медиков находится 3801 человек.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 фильмов, которые помогут пережить плохую погоду

Акценты
Наступившее лето пока что не радует теплом, зато щедро одаривает дождями. Пережить непогоду поможет тёплое кино. Представляем вам 5 фильмов, которые помогут...
Узнать больше

Всё о том, как будут сдавать ЕГЭ в Рязанской области

Акценты
Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина в прямом эфире рассказала о том, как в этом году будет проходить ЕГЭ....
Узнать больше

SPORTAGE раздора или как рязанский автодилер уже несколько лет судится с потребителем

Акценты
Часто ли вам приходилось возвращать купленные товары продавцу? Бывало ли такое, что приобретённая вещь оказывалась бракованной? Подобные ситуации – вовсе не редкость....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+