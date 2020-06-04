Тираж новой книги Евгения Гришковца «Водка как нечто большее» под угрозой

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Писатель Евгений Гришковец в своём дневнике сообщил читателям о неприятном случае, случившимся накануне с его новой книгой.

В сообщении говорится о том, что он долго готовился к старту продаж книги «Водка как нечто большее», но случилось то, что называется «страшным сном писателя».

В данный момент старт продаж под вопросом. Всему виной оказалась опечатка, обнаруженная накануне выхода тиража в свет.

— Весь первый тираж остался на складе, и судьба его в данный момент под вопросом. В тексте обнаружилась весьма и весьма курьёзная опечатка. Такого случая у меня никогда не было. Я, конечно, слышал о подобных происшествиях. Существует немало легенд о смешных, нелепых, а то и стоивших жизни корректорам и редакторам опечатках. Но вот и со мной такое произошло. Опечатка в моей книжке из серии и смех и грех, — написал Евгений Гришковец.

Более подробно поговорить об этом писатель предлагает сегодня, 4 июня в 19.30. за ужином онлайн, — сообщает odnovremenno.com