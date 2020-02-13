Сын «охотника на крокодилов» повторил знаменитое фото папы

Роберт Ирвин – сын популярного ведущего, «охотника на крокодилов», Стива Ирвина – повторил знаменитую фотографию своего отца. Снимок появился на странице Роберта в соцсети Инстаграм.

16-летний парень профессионально занимается фотографией. Он уже успел выиграть несколько очень известных и ценных для фотографов премий. При этом он не забыл дело отца: молодой человек фотографирует животных, содержит зоопарк в Квинсленде, проводит представления с ними.

Также парень придумал еще одну оригинальную «фишку»: он фотографируется с животными в тех же позах, в каких позировал его отец Стив. Так, недавно он выложил кадр с коалой и опасный снимок с крокодилом, сообщает Лайф.

Фото: Инстаграм Роберта Ирвина