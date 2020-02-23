Семья с маленькими детьми разбилась насмерть под Омском

21 февраля на трассе Р-254 «Иртыш» разбилась целая семья. Трагедия случилась в вечернее время суток на 1226-м километре автомобильной дороги.

Согласно информации, полученной от сотрудников МВД, 26-летний мужчина, управляя иномаркой Opel Astra, по неустановленной причине вылетел на встречку и протаранил фуру DAF с шофером 1993 года рождения. В итоге смертельные травмы получил виновник ДТП, а также трехлетний мальчик и шестилетняя девочка. 26-летняя женщина сперва была жива, однако умерла в медучреждении.

По факту произошедшего уже начато расследование. Ведется решение вопроса о возбуждении уголовного дела, сообщает Ом1.

Фото:МВД