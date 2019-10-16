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Российская пастила поразила канадскую модель

Канадская супермодель и актриса Николь Уильямс была поражена российской пастилой. Данный продукт 33-летняя красотка встретила впервые во время перелета, который она осуществляла с помощью лайнера компании «Аэрофлот».

Иностранка увидела традиционную русскую пастилу и не разобралась, что же с ней делать. Для того, чтобы понять, какой продукт Николь держит в руках, она выложила фото с пастилой в Инстаграм и поинтересовалась у поджписчиков, знает ли кто-нибудь, что такое она засняла и нужно ли это пробовать?

Отметим, что лайнером компании «Аэрофлот» Уильямс летела в Рим с пересадкой в Магадане, сообщает Рамблер.

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