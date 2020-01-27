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Пятиклассница жестоко избила семиклассника в Татарстане

В Интернете показали кадры, сделанные во время жестокой драки, которую устроили семиклассник и пятиклассница в Татарстане. Уточняется, что разборка мальчика и девочки произошла на территории Сармановского района

Известно, что ученик 7 класса схлестнулся с пятиклассницей. Что стало причиной конфликта с применением физической силы – неизвестно. Однако кадры дают понять: школьнику как следует досталось от девочки.

Ученица пятого класса била парня ногами. Когда он упал, она стала наносить удары по лицу оппонента. При этом ровесники наблюдали за дракой и не прерывали ее, сообщает Вечерняя Казань.

Отметим, что в Сети многие пользователи встали на сторону девочки. Они похвалили ее за то, что она смогла постоять за себя, не испугавшись 7-классника.

Фото: Вечерняя Казань

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