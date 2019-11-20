Появились первые изображения кроссовера Exeed VX

Суббренд китайского автопроизводителя Chery под названием Exeed показал в Сети первые изображения нового кроссовера VX. Эта машина должна стать третьей моделью компании.

Судя по изображениям, Exeed VX является массивным внедорожником, который оснащен диодной светотехникой и трехрядным салоном. При этом разгонять большую машину будет турбированный двигатель объемом в 1.6 литра, который выдает 197 л.с.

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Известно, что в виде концепта паркетник будет продемонстрирован общественности совсем скоро, во время автошоу в Гуанчжоу (Китай). Серийным Exeed VX должен стать уже в следующем году, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю