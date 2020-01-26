После разборок с автоматом возбуждено уголовное дело

В городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, открывшего стрельбу из охолощенного автомата. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Видео с моментом инцидента ранее было опубликовано в интернете.



Сообщается, что все случилось на улице Омской в ночь на воскресенье, 26 января. На место конфликта во дворе жилого дома была вызвана полицию, но правоохранители уже никого не застали. Сегодня днём появилось видео с камер наблюдения, на котором можно заметить мужчину с автоматом. Он выходит на улицу и производит несколько выстрелов.



По данным СМИ, автоматчиком оказался местный житель 1988 года рождения. Его сейчас ищут. Автомат был охолощён, во время инцидента никто не пострадал.



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