После разборок с автоматом возбуждено уголовное дело

В городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, открывшего стрельбу из охолощенного автомата. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Видео с моментом инцидента ранее было опубликовано в интернете.
Сообщается, что все случилось на улице Омской в ночь на воскресенье, 26 января. На место конфликта во дворе жилого дома была вызвана полицию, но правоохранители уже никого не застали. Сегодня днём появилось видео с камер наблюдения, на котором можно заметить мужчину с автоматом. Он выходит на улицу и производит несколько выстрелов.
По данным СМИ, автоматчиком оказался местный житель 1988 года рождения. Его сейчас ищут. Автомат был охолощён, во время инцидента никто не пострадал.