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В Рязанской области зафиксирован температурный рекорд

В субботу, 25 января, на территории нескольких регионов Европейской части России были зафиксированы температурные рекорды. В их число попала и Рязанская область, сообщают Метеоновости.

В Рязанской области был превзойдён самый давний рекорд положительной температуры: на станции Павелец столбик термометра поднялся до 3,7 градусов, что выше показателя 1971 года, когда было зафиксировано 1,5 градуса тепла.

Рекордно тёплые температуры для этого дня также были зафиксированы в Ленинградской, Тверской, Смоленской, Тульской областях.

Синоптики считают, что тёплая не по сезону погода должна сохраниться до конца января, однако величина положительной аномалии будет постепенно уменьшаться.

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