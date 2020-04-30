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Полицейских обвинили в сбыте наркотиков через закладки

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Фото: Эмилия Траум / Вести Подмосковья

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В городе Щелково были задержаны трое сотрудников полиции, которых подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на ГУ СК России по Московской области.

Сообщается, что 27 апреля в одном из домов в Щелкове был задержан сотрудник местного отдела полиции. У него изъяли телефон, в котором нашли фотографии тайников-закладок с наркотиками.

При осмотре тайников было обнаружено наркотическое средство мефедрон. Ожидается, что задержанным вскоре предъявят обвинение и определят меру пресечения.

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