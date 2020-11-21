Педофил с ножом напал на школьницу и изнасиловал ее в Иванове

Сотрудники полиции разыскивают педофила в Иванове. Жертвой изнасилования стала 10-летняя школьница. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, девочка шла в школу. В этот момент ее догнал мужчина и насильно, угрожая ножом, затащил в заброшенный частный дом на улице Лежневской. Злоумышленник надругался над жертвой и убежал.

Появился фоторобот педофила. На вид мужчине около 50 лет, рост 175-180 сантиметров, имеет вставные зубы желтого цвета и дефекты речи. Был одет в куртку цвета хаки, черные штаны и черные сапоги.