Названы три таблетки, необходимые людям старше 50 лет

Известная телеведущая Елена Малышева назвала три препараты, прием которых необходим каждому человеку старше 50 лет. Об этом пишет ФАН.

К ним относится аспирин. Он помогает предотвращать агрегации и «склеивания» тромбоцитов. Прием аспирина на регулярной основе предупреждает развитие опухоли толстого кишечника и снижает смертность от рака.

Следующее средство – ингибиторы АПФ («прилы»). Они способствуют сохранению эластичности сосудов и приведению давления к норме. Как заметила Малышева, ежедневное употребление этих таблеток продлевает жизнь на 30%.

Кроме того, людям старше 50 лет рекомендуется принимать статины. Они снижают объем синтезируемого печенью холестерина.