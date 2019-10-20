На главную Новости мира Названы три таблетки, необходимые людям старше 50 лет
Новости мираОбщество

Названы три таблетки, необходимые людям старше 50 лет

Tabletten in Glaskopf

Известная телеведущая Елена Малышева назвала три препараты, прием которых необходим каждому человеку старше 50 лет. Об этом пишет ФАН.

К ним относится аспирин. Он помогает предотвращать агрегации и «склеивания» тромбоцитов. Прием аспирина на регулярной основе предупреждает развитие опухоли толстого кишечника и снижает смертность от рака.

Следующее средство – ингибиторы АПФ («прилы»). Они способствуют сохранению эластичности сосудов и приведению давления к норме. Как заметила Малышева, ежедневное употребление этих таблеток продлевает жизнь на 30%.

Кроме того, людям старше 50 лет рекомендуется принимать статины. Они снижают объем синтезируемого печенью холестерина.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Вынесен приговор мужчине, который сжёг заживо детей и беременную девушку

В Перми жильцы эвакуированного дома не вернутся в квартиры до весны

Анастасия Волочкова похвасталась шпагатом на коне