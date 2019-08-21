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Начинается новый виток «дизельгейта»

Суд в городе Дюссельдорфе сделал вывод о том, что «исправленные» немецким автогигантом Volkswagen дизельные машины с обманным софтом «вооружены» обманными программами. Это позволяет сделать вывод, что начинается новый виток скандала, называемого «дизельгейтом».

По данным суда, эффективное снижение вредных выбросов на скандальных автомобилях возможно лишь при достижении внешней температуры воздуха до отметок в 10-32 градусов Цельсия. При других температурных показателях выбросы все равно превышают допустимые отметки.

В Германии СМИ уже ждут продолжения скандала. Журналисты пишут, что могут возобновиться иски к VAG от властных органов и дважды обманутых владельцев дизельных машин, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

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