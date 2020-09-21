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Новости мираПроисшествия

На Урале избили представителей ЛГБТ из-за ненависти

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на представителей ЛГБТ на прошедших выходных в Екатеринбурге, пишет ИА «Уральский меридиан».

Неизвестного обвинили в грабеже. Ранее стало известно, что нападение произошло, когда дизайнер Андрей Аллегров вместе с друзьями выходил из ресторана. Ему диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга.

Сообщалось, что злоумышленник разбил телефоны жертв и выхватил у одного из пострадавших часы. Дизайнер считает, что поводом для преступления стала ненависть к ЛГБТ. Мужчина стал оскорблять их без причины.

«НАЧАЛ ВЫКРИКИВАТЬ «ГЕИ» — РАССКАЗАЛ АЛЛЕГРОВ.

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