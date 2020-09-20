Воскресенье, 20 сентября, 2020
7.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

На Урале жестоко избили дизайнера из-за ненависти к ЛГБТ

Никита Брыкин

Утром в субботу недалеко от Оперного театра в Екатеринбурге неизвестный напал на двух мужчин — дизайнера Андрея Аллегрова и его друга, пишет 66.ru.

Сообщается, что злоумышленник разбил телефоны обоих и выхватил у одного из пострадавших часы. Дизайнер считает, что поводом для преступления стала ненависть к ЛГБТ. Мужчина стал оскорблять их без причины.

«Начал выкрикивать «геи» — видимо из-за внешности, но у нас не было ничего вычурного, — начал угрожать убийством», — рассказал Аллегров.

Когда они с другом попытались уйти от обидчика, тот подбежал, толкнул и ударил Аллегрова ногой в лицо, выхватил часы у его друга, разбил телефоны и скрылся. У потерпевшего сломан нос и небольшое сотрясение.

После этого жертвы нападения обратились в полицию и сняли побои.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани проверят работу маршруток №85

Новости Рязани
Управление транспорта города Рязани проверит работу автобусов маршрута №85. Контролировать будут и регулярность движения транспорта, и наполняемость салонов. Об этом сообщила пресс-служба...
Узнать больше

В Рязанской области найден пропавший пенсионер

Новости Рязани
В Рязанской области найден Амелькин Николай Тихонович. 87-летний мужчина ушёл из дома 18 сентября и не вернулся. Николай Тихонович...
Узнать больше

Николай Любимов делится фотографиями из отпуска

Новости Рязани
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отправился в отпуск. Вместе с семьёй глава региона решил посетить Санкт-Петербург и другие города России.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области в ночь на воскресенье ожидаются заморозки

Новости Рязани
В воскресенье, 20 сентября, в Рязанской области будет облачно. Ночью возможны дожди, а днём осадков не ожидается. Такой прогноз опубликован на сайте...
Узнать больше

Рязанские спортсмены пробежали 3 км на «Кроссе Нации»

Новости Рязани
В субботу, 17 сентября, в Рязани прошел 17-й всероссийский забег "Кросс нации". Местные спортсмены пробежали 3 км. Всего в области организовано около...
Узнать больше

В Рязани установили памятник «Макарычу»

Новости Рязани
Макарыч – герой легендарного фильма о Великой Отечественной войне «В бой идут одни старики» режиссёра Леонида Быкова.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать вкусный виноград

Акценты
Виноград продают на рынках и в супермаркетах круглый год благодаря поставкам из разных стран. Откуда же привозят «янтарную ягоду»? Не подвергается ли...
Узнать больше

Личный синоптик, который не ошибется

Акценты
                  Как правильно выбрать домашнюю метеостанцию? Середина сентября. Лето нехотя переходит в осень. Из-за переменчивой погоды...
Узнать больше

День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

Акценты
В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» –  Ярославле.  В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный»...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+