На Урале жестоко избили дизайнера из-за ненависти к ЛГБТ

Утром в субботу недалеко от Оперного театра в Екатеринбурге неизвестный напал на двух мужчин — дизайнера Андрея Аллегрова и его друга, пишет 66.ru.

Сообщается, что злоумышленник разбил телефоны обоих и выхватил у одного из пострадавших часы. Дизайнер считает, что поводом для преступления стала ненависть к ЛГБТ. Мужчина стал оскорблять их без причины.

«Начал выкрикивать «геи» — видимо из-за внешности, но у нас не было ничего вычурного, — начал угрожать убийством», — рассказал Аллегров.

Когда они с другом попытались уйти от обидчика, тот подбежал, толкнул и ударил Аллегрова ногой в лицо, выхватил часы у его друга, разбил телефоны и скрылся. У потерпевшего сломан нос и небольшое сотрясение.

После этого жертвы нападения обратились в полицию и сняли побои.