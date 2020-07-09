Молния убила двоих туристов в тайге

Молния убила двух туристов на территории Хакасии. Трупы мужчин нашли спасатели.
Инцидент случился неподалеку от населенного пункта Усть-Бюрь Усть-Абаканского района. 35-летний и 36-летний мужчины пошли в тайгу, чтобы погулять. Однако домой не вернулись. Была организована поисково-спасательная операция. Трупы мужчин обнаружили в урочище вершины реки Харатас в 120 километрах от села Усть-Бюрь.
Удалось выяснить, что тела мужчин были рядом с деревом, на трупах нашли следы воздействия разряда молнии. Кроме того, следы удара молнии найдены и на самом дереве, сообщает РЕН ТВ.
По факту трагедии организована проверка. Устанавливаются детали случившегося.
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