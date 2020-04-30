Котят смыли в унитаз в Новосибирске

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Коммунальная авария случилась в Новосибирске. При проверке выяснилось, что причиной ЧП стали смытые в унитаз котята.

Сантехники прибыли в дом на улице Толстого, чтобы устранить засор и нашли в канализационной трубе трупы маленьких котят. Как утверждают местные жители, жестокую расправу с животными учинила семья, учредившая питомник прямо в квартире. В питомнике продаются породистые кошки.

Владелица квартиры сообщила, что питомник давно закрыт, а кошек в ее жилище нет, сообщает РЕН ТВ. Но соседи уже подавали жалобы из-за сильного запаха.

Ранее мы писали, что женщина отрезала голову собственной дочери

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