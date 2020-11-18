Итальянский вирусолог предсказал пик коронавируса в Европе на всю зиму

Циркуляция коронавируса продолжится весь зимний сезон. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор итальянского Института молекулярной генетики (IGM) и заведующий отделением вирусологии Джованни Мага.

С уверенностью говорить о переходе на этот этап (плато. — «Известия») пока слишком сложно. Скорее всего, в разных странах это произойдет в свой час, в зависимости от эпидемиологической ситуации, жёсткости мер сдерживания и дисциплины населения. По моему мнению, скорее всего циркуляция вируса в Европе будет продолжаться весь зимний сезон, — заявил специалист.

По словам Джованни Мага, лечение так же необходимо, как и вакцина. «С препаратом мы защитим уязвимое население, с помощью терапии — вылечим остальных», — отметил вирусолог.

Роль вакцины в борьбе с вирусом безусловна, но это не окончательный ответ. отребуются годы, чтобы вакцинировать достаточное количество людей и выработать коллективный иммунитет. К тому же мы знаем, что не все согласятся на вакцинацию, а некоторые не смогут быть привиты по состоянию здоровья, поэтому всегда кто-то будет аражен, — пояснил он.

Кроме того, он рассказал о том, какие уроки Европа вынесла из первой волны, нужно ли носить перчатки и почему шведская модель могла бы обернуться катастрофой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Вакцина — это не окончательный ответ».