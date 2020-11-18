Итальянский вирусолог предсказал пик коронавируса в Европе на всю зиму

Циркуляция коронавируса продолжится весь зимний сезон. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор итальянского Института молекулярной генетики (IGM) и заведующий отделением вирусологии Джованни Мага.
По словам Джованни Мага, лечение так же необходимо, как и вакцина. «С препаратом мы защитим уязвимое население, с помощью терапии — вылечим остальных», — отметил вирусолог.
Кроме того, он рассказал о том, какие уроки Европа вынесла из первой волны, нужно ли носить перчатки и почему шведская модель могла бы обернуться катастрофой.
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.