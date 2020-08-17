Ирина Пегова в купальнике порассуждала об отпуске

Актриса Ирина Пегова выложила в Инстаграм горячее фото в купальнике и сообщила, что отдых ей ещё не светит как минимум до зимы. Она отметила, что в выходные может лишь выбраться в Московскую область.

При этом Пегова выложила в Сеть пикантный снимок, на котором она позирует лёжа на шезлонге в обтягивающем купальнике. Вещь подчеркивает сексуальные изгиба тела актрисы, а также ее большую грудь.

Поклонникам такой кадр пришёлся по нраву. Многие отметили, что Пегова очень сексуальная и красивая, пишет Пятый канал.