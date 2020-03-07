Глава морга в Петербурге уволился после стриптиза на 23 февраля

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Директор петербургского морга и судмедэкспертизы написал заявление об увольнении по собственному желанию. Оно уже рассматривается Комитетом по здравоохранению.

По данным телеканала РЕН ТВ, к такому шагу мужчину подтолкнул скандальный инцидент, случившийся в организации перед 23 февраля. Напомним, что для сотрудников морга была проведена откровенная вечеринка: на празднование вызвали стриптизершу, которая исполняла пикантные танцы.

Празднество было отснято на видео и выложено в интернет. Инцидент вызвал большой резонанс.