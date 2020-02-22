В Петербурге сотрудников морга поздравили с 23 февраля стриптизом

В Северной столице сотрудникам морга приготовили оригинальное поздравление ко Дню защитника Отечества. Мужчин поздравили стриптизом.

Известно, что оголенная девушка исполнила танец для работников Бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петербурга. Красавицу позвали поработать в канун 23 февраля. Глава отделения судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко утвердительно ответил на вопрос «Фонтанки» о стриптизерше. Он отметил, что танцовщица выступала в общей комнате для отдыха сотрудников.

По факту инцидента уже организована проверка. Она проводится сотрудниками Комитета по здравоохранению города Санкт-Петербурга, сообщает Вечерняя Казань.

Фото: Фонтанка