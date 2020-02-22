На главную Новости мира

В Петербурге сотрудников морга поздравили с 23 февраля стриптизом

В Северной столице сотрудникам морга приготовили оригинальное поздравление ко Дню защитника Отечества. Мужчин поздравили стриптизом.

Известно, что оголенная девушка исполнила танец для работников Бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петербурга. Красавицу позвали поработать в канун 23 февраля. Глава отделения судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко утвердительно ответил на вопрос «Фонтанки» о стриптизерше. Он отметил, что танцовщица выступала в общей комнате для отдыха сотрудников.

По факту инцидента уже организована проверка. Она проводится сотрудниками Комитета по здравоохранению города Санкт-Петербурга, сообщает Вечерняя Казань.

Фото: Фонтанка

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанка родила сына от звезды«Дома-2»

Новости Рязани
Звезда телепроекта «Дом-2» Сэм Селезнёв и его супруга – рязанка Юлия стали родителями. Первенец пары появился на свет в субботу 22 февраля....
Узнать больше

Как рязанцы празднуют свадьбы в красивые даты

Видео
Февраль 2020 года богат на «красивые» даты. Многие молодые пары захотели вступить в брак именно 02.02.2020, 20.02.2020 и 22.02.2020.
Узнать больше

Рязанские метеорологи рассказали, каким будет половодье

Новости Рязани
Специалисты рязанского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды сделали прогноз на предстоящее половодье. К 10 февраля нижняя...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Для тех, кто в танке

Новости Рязани
Защитником может стать каждый. И для этого вовсе не нужно приносить присягу или осваивать тактические приемы. У нас два союзника —...
Узнать больше

Праздник традиционный – место для гуляний выбрали новое

Новости Рязани
В этом году общегородской праздник Масленицы пройдёт в Центральном парке культуры и отдыха. Такое решение было принято организаторами праздника — областным правительством,...
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
22 февраля (суббота) 10.00 и 12.00 – «Земляничная сказка» в театре кукол 12.00 — XXVIII Всероссийский фестиваль детского...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Это день мы приближали как могли!

Акценты
Ждать торжеств в честь 75-летия Победы осталось недолго. Не забывали про этот святой день и 25 лет назад, когда готовились к празднованию 50-летия Победы над фашистской Германией. Но жизненные реалии были во многом иными, чем сейчас.
Узнать больше

Госдума приняла поправки в закон о материнском капитале

Акценты
Государственная Дума приняла на пленарном заседании 20 февраля в третьем, окончательном чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала.
Узнать больше

За несколько дней до… Идеи для тех, кто выбирает подарки мужчинам в последний момент

Акценты
До Дня защитника Отечества остаётся всё меньше времени. Не беда, если в будничной суете вы не успели заранее подготовить сюрприз для мужчины....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанка родила сына от звезды«Дома-2»

Как рязанцы празднуют свадьбы в красивые даты

Рязанские метеорологи рассказали, каким будет половодье