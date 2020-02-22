Рязанцев приглашают на выставку и концерт национальных культур

24 февраля в Рязани состоится традиционный городской открытый фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан». Мероприятие пройдёт во Дворце культуры «Приокский».

С 13.00 будет работать выставка прикладного искусства представителей национальных общественных объединений и диаспор (татарской, еврейской, таджикской и туркменской). А в 14.00 начнётся фестиваль.

В фестивале примут участие творческие коллективы и отдельные исполнители национальных общественных организаций и диаспор, муниципальных образований, музыкальных обществ, студий, средних и высших учебных учреждений, а также независимые творческие коллективы и исполнители, проживающие в городе Рязани и Рязанской области.

Фестиваль этого года представит культуру татар, украинцев, молдаван, армян, таджиков, азербайджанцев, турок, болгар, индийцев, египтян, тунисцев, марокканцев, нигерийцев, японцев и других народов. Перед зрителями выступят певцы и музыканты, а также танцевальные коллективы – в общей сложности около 200 участников из Рязани и районов области.