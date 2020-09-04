Двое мужчин несколько часов насиловали жительницу Башкирии

В Давлекановском районе двое мужчин 48 и 34 лет изнасиловали свою 34-летнюю приятельницу. Об этом пишет «КП», ссылаясь на источник, близкий к материалам дела.

Женщина обратилась в полицию 2 сентября. Она приехала из Стерлитамака в гости к друзьям. Днем компания устроила застолье. В какой-то момент мужчины стали приставать к гостье. Жертва оказала сопротивление. Тогда злоумышленники избили ее и изнасиловали вдвоем одновременно.

По словам женщины, ее мучения продолжались с 15 до 17 часов. В отделении полиции мужчины не стали отрицать своей вины и дали признательные показания.