Среда, 2 декабря, 2020
-7.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Девушка пережила девять выстрелов в голову после ссоры с близким другом

Никита Брыкин

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Антону Хлопову, который пытался убить близкую подругу, пишет портал «E1.ru».

Сообщается, что мужчина занимался перепродажей автомобилей. Он уговаривал женщину продать свою машину Honda CR-V. В 2018 году они договорились, что парень купит ей взамен новый автомобиль. Однако до июля 2019 года он так и не выполнил обещание и оставил деньги себе.

В итоге Антон увез девушку на Полевской тракт и выпустил в нее девять пуль из травматического пистолета. После чего он решил, что девушка умерла, выбросил ее на обочину и уехал.

По словам медиков, девушке повезло – ни одна пуля не попала в глаза. То, что она выжила, стало шоком для злоумышленника.

Отметим, что мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима на шесть с половиной лет. Жертва получит от своего обидчика полмиллиона рублей.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости мира

Психопат сложил в обнимку убитых им мужчину и женщину

Правоохранительные органы задержали жителя села Новодевичье Самарской области, который подозревается в жестоком убийстве, больше похожем на зверства маньяка, пишет «Readovka».
Узнать больше
Новости мира

Женщина задушила нижним бельем соседку, которая назвала ее «разведенкой»

В Самаре предъявлено обвинение местной жительнице в убийстве и краже, пишет портал «КП». Уточняется, что в 1991 году она...
Узнать больше
Новости мира

Мужчина дважды переехал жену на автомобиле, чтобы не разводиться

В Дубенском районе Тульской области мужчина дважды переехал на автомобиле свою 36-летнюю супругу. Об этом пишет портал «MySlo». Сообщается, что Наталья...
Узнать больше
Новости мира

Ревнивая жена покалечила мужа в Башкирии

В Башкирии супруга нанесла тяжелое увечье своему мужу, заподозрив его в измене. Об этом передает ГТРК «Башкортостан». Драма развернулась...
Узнать больше
Новости мира

Лихач-наркоман пролетел 17 метров и насмерть сбил женщину на крыльце дома

В Приморье 73-летняя местная жительница стала жертвой смертельного ДТП по вине водителя-наркомана, пишет портал «Вести». Страшная авария произошла днем...
Узнать больше
Новости мира

Ведущая шоу «Час суда» осуждена за мошенничество

Известная ведущая шоу «Час суда» Елена Дмитриева осуждена за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС. Выяснилось, что женщина ввела в...
Узнать больше
Новости мира

Мать-алкоголичка заперла на 5 дней маленького сына без света и еды и ушла пить

В Москве соседи нашли ребенка, который выкрикивал из окна дома на Новоорловской улице мольбы о помощи, пишет портал «Readovka».
Узнать больше
Новости мира

Маникюристка зарезала клиентку и ее 4-летнюю дочь из-за долга по ноготочкам

В Саратове задержали 53-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери, пишет портал «Kazan First».
Узнать больше
Новости мира

По вине воспитательницы в детсаду на прогулке погибла малышка

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор бывшей воспитательнице детского сада Александры Литвиной. Ее признали виновной в халатности, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Узнать больше
Новости мира

Названы главные предвестники инфаркта, которые легко не заметить

Британские медики рассказали, что сердечный приступ часто сопровождается отдающей в руку болью, головокружением, повышенным потоотделением, затрудненным дыханием, тошнотой, тревожностью и даже кашлем....
Узнать больше
Новости мира

Подстрекательнице из смертельного родительского чата предъявили обвинение

В Волгограде следствие выдвинуло обвинение супругам Анне Мелконян и Арману Смбатяну, которые участвовали в перепалке в школьном чате, в результате которого скончался...
Узнать больше
Новости мира

Отец без повода истязал своего сына на протяжении многих месяцев

В Приморском крае вынесен приговор 39-летнему мужчине, которого признали виновным в систематическом истязании своего 13-летнего сына в одном из местных сел, пишет...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+