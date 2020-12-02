Девушка пережила девять выстрелов в голову после ссоры с близким другом

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Антону Хлопову, который пытался убить близкую подругу, пишет портал «E1.ru».

Сообщается, что мужчина занимался перепродажей автомобилей. Он уговаривал женщину продать свою машину Honda CR-V. В 2018 году они договорились, что парень купит ей взамен новый автомобиль. Однако до июля 2019 года он так и не выполнил обещание и оставил деньги себе.

В итоге Антон увез девушку на Полевской тракт и выпустил в нее девять пуль из травматического пистолета. После чего он решил, что девушка умерла, выбросил ее на обочину и уехал.

По словам медиков, девушке повезло – ни одна пуля не попала в глаза. То, что она выжила, стало шоком для злоумышленника.

Отметим, что мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима на шесть с половиной лет. Жертва получит от своего обидчика полмиллиона рублей.