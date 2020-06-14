Боец Шлеменко вытащил труп из Иртыша

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Боец ММА Александр Шлеменко разместил в своем Инстаграме видео, на котором рассказал, что нашел в реке Иртыш труп утонувшего мужчины.

– Друзья, вот такая неприятная история случилась со мной сегодня на Иртыше. Увидел тело человека в реке, сплавал за ним, вытащил на берег. Сейчас жду полицию, – прокомментировал происходящее Шлеменко.

Он уточнил, что труп он заметил в примерно 15 метрах от берега Иртыша. В это время Александр был на отдыхе вместе с сыном. Он быстро сплавал за погибшим и выволок его тело на берег. Приводить в чувство мужчину было бесполезно. Как отметил Шлеменко, смерть неизвестного наступила за 24 часа до обнаружения.