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Банк «Открытие» повышает комфорт обслуживания клиентов в Туле

7info 2
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Для повышения качества обслуживания центральный офис банк «Открытие» в Туле переехал и сейчас предоставляет финансовые услуги населению в полном объеме по адресу: по адресу улица Советская, дом 55. Точка продаж расположена в центральном районе города и сможет ежедневно принимать более 150 человек. Помимо стандартных банковских услуг клиенты смогут воспользоваться сервисом премиального уровня.

На площади офиса разместились: зона круглосуточного самообслуживания, в которой расположены банкоматы с функцией приема и выдачи наличных денежных средств, универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов населению, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, кассовая зона, выделенная зоны для обслуживания привилегированных клиентов. Офис оснащен переговорными комнатами, что обеспечивает комфортность обслуживания, а также гарантирует конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч.

Квалифицированные специалисты банка ответят на все интересующие вопросы об актуальных программах и услугах, предоставляемых банком «Открытие», помогут оформить их. В том числе в дополнительном офисе можно воспользоваться одним из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов — рефинансированием кредитов сторонних банков.

«В данном офисе созданы все условия для комфортного обслуживания клиентов различного уровня. В точке продаж располагается крупный региональный Центр по работе с малым и средним бизнесом. Предприниматели смогут получить профессиональную консультацию по всем банковским продуктам, любую банковскую услугу, в том числе: открытие расчетного счета, получение кредита на развитие бизнеса, привлечение банковских гарантии и другие продукты. Так же в офисе работает центр ипотечного кредитования. Я уверен, что клиенты будут удовлетворены качеством и разнообразием предоставляемых услуг. Офис банка работает с соблюдением всех необходимых требований безопасности для клиентов и сотрудников. В офисе регулярно производится проветривание и дезинфекция. Для сотрудников банка сохраняется режим работы с использованием защитных масок и перчаток», — отметил Александр Шаламов, управляющий банка «Открытие» в Туле.

Обращаем особое внимание на то, что банк расширил спектр сервисов, доступных в каналах дистанционного обслуживания. На сегодняшний день большая часть услуг и сервисов, которые предоставляет банк, доступна в интернет-банке и мобильном приложении. Банк «Открытие» запустил сервис «Рефинансирование кредитных карт». С его помощью можно перевести задолженность по кредитной карте любого российского банка на кредитную карту «Открытия» и не платить по ней проценты в течение льготного периода до 120 дней. Сервис доступен в интернет-банке и в мобильном приложении на iOS, а уже в июле запустится и на платформе Android.

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